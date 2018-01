Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Rio de Janeiro. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos will den Friedensprozess mit der Farc-Guerilla vorantreiben. Bis Mitte Januar würden die Richter der Übergangsjustiz benannt, damit das Gremium so bald wie möglich seine Arbeit aufnehmen kann, erklärte der Staatschef am Donnerstag (Ortszeit) in der Karibikstadt Cartagena. Die Übergangsjustiz ist Kernstück des Friedensvertrags, den die Regierung und die Farc von gut einem Jahr unterzeichneten. Das Abkommen beendete einen über 50 Jahre währenden, bewaffneten Konflikt. Santos und der ehemalige Rebellenchef Rodrigo Londoño trafen sich am Donnerstag im Beisein der früheren Regierungschefs von Spanien und Uruguay, Felipe González und José Mújica, zu einer Bilanz des Friedensprozesses, wie der Hörfunksender RCN berichtete. epd/nd