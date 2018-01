c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Riad. Die saudische Armee hat am Freitag erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die Luftabwehr habe das Geschoss über der südwestlichen Provinz Nadschran nahe der Grenze zum Jemen zerstört, berichtete der staatliche Fernsehsender Al-Echbarija. Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen erklärten in ihrem Sender Al-Massirah TV, die Rakete sei in Richtung Nadschran abgeschossen worden. Die von Saudi-Arabien angeführte und von den USA unterstützte Militärkoalition gegen die Rebellen beschuldigte abermals den Iran. Der Raketenbeschuss zeige die »Verwicklung des iranischen Regimes und seine Unterstützung« für die Huthi-Rebellen. Teheran liefere den »bewaffneten Gruppen« Raketen.

Der Iran bestreitet eine militärische Unterstützung für die Aufständischen. Die Huthi-Rebellen hatten bereits Anfang November und Mitte Dezember jeweils eine Rakete in Richtung Saudi-Arabien abgefeuert. Auch diese waren abgefangen und zerstört worden. AFP/nd