Imperiale Automobilität auf dem Weg zum Mars: Ein Tesla-Roadster steht im Laderaum einer Falcon-Rakete bereit für den Start. Foto: imago/UPI Photo

Aus deutscher Perspektive eignet sich das Feld der Mobilität aufgrund der herausgehobenen Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Wirtschaft besonders gut, um auf einige grundsätzliche Zusammenhänge im Rahmen von Digitalisierung, Ökonomie und Politik hinzuweisen.

Zunächst einmal steht die deutsche Automobilindustrie prototypisch für die Globalisierung und Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft. Der größte Hersteller, Volkswagen - der nebenbei bemerkt zu 17 Prozent dem Staatsfonds von Katar gehört -, produziert nur noch ein Viertel seiner Fahrzeuge in Deutschland. Wiederum zwei Drittel davon gehen in den Export. Ohne die Herstellung und den Verkauf im Ausland sowie den Export ins Ausland hätten die deutschen Autohersteller schon in der Vergangenheit gewaltig schrumpfen müssen. Der deutsche Markt ist bereits seit 20 Jahren im Grunde gesättigt.

Noch profitieren Deutschland und Europa zwar von der globalen Expansio...