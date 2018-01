Washington. Das US-Außenministerium hat elf Staaten anhaltende und systematische Verletzungen der Religionsfreiheit vorgeworfen. Laut Außenminister Rex Tillerson sehen die USA die Lage in Myanmar, China, Eritrea, Nordkorea, Sudan, Saudi-Arabien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Iran mit »besonderer Sorge«. Zudem wurde Pakistan wegen schwerer Verletzungen der Religionsfreiheit am Donnerstag (Ortszeit) auf eine besondere Beobachtungsliste gesetzt. epd/nd

Am Dienstag soll das erste Treffen seit zwei Jahren stattfinden / Teilnahme an Olympia angestrebt

Was die DDR alles aus Karl Marx machte: Blick aus einem Jubiläumsjahr ins andere

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!