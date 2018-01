Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Auf der verzweifelten Suche nach einem Termin beim Facharzt haben im vergangenen Jahr rund 25 000 Berliner den Vermittlungsservice der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) genutzt. Rund 10 500 Patienten hätten ein berechtigtes Anliegen gehabt und alle einen Termin beim einem Facharzt oder Psychotherapeuten bekommen, teilte die KV Berlin am Freitag mit. Einen großen Teil von Anfragen konnte die KV dagegen nicht bearbeiten, weil zum Beispiel ein Überweisungsschein vom Hausarzt fehlte. Die KV Berlin hat ihre Erreichbarkeit zum 1. November 2017 von fünf auf sechs Stunden von Montag bis Freitag erhöht. Zuvor hatte es Kritik der Patientenbeauftragten am Service gegeben. In einigen Stadtteilen Berlins ist es durch Zuzug oder eine geringere Dichte an Arztpraxen schwierig, schnell einen Arzttermin zu bekommen. Insgesamt sei Berlin aber gut versorgt. dpa/nd