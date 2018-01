Bad Belzig. Der LINKE-Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark richtet einen offenen Brief an den Parteivorstand, alle Landes- und Kreisverbände sowie alle Basisorganisationen. Der Entwurf liegt dem »nd« vor. Das Anliegen: 2018 soll zum Jahr des Friedens mit zahlreichen Aktivitäten gegen Atomwaffen gemacht werden. »Wir rufen Euch auf, besonders in diesem Jahr die Anstrengungen im Kampf für Frieden zu verstärken«, heißt es. Verwiesen wird darauf, dass 2017 kein gutes Jahr gewesen sei. Durch den Konflikt USA-Nordkorea habe die Welt möglicherweise am Rande eines Atomkriegs gestanden. nd