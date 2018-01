Die Sonderpräsentation »Jean Fouquet. Das Diptychon von Melun« ist nur noch bis zum kommenden Sonntag (7. Januar), in der Gemäldegalerie zu sehen. Wegen des großen Interesses haben sich die Gemäldegalerie und das ausleihende Museum für Schöne Künste in Antwerpen geeinigt, das der rechte Flügel des Diptychons, der eine von Engeln umgebene Madonna zeigt, nun länger in Berlin bleiben kann. Das Diptychon von Melun wird ab dem 10. Januar in Saal V der Gemäldegalerie seine neue, temporäre Heimat finden. nd