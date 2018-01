Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Der Berliner Denkmalpreis 2017, die Ferdinand-von-Quast-Medaille, geht an drei Preisträger. Gewürdigt werde das Engagement für das Hansaviertel in Tiergarten sowie für die Sanierung und Umnutzung des historischen Stadtbades Prenzlauer Berg und einer Industriehalle des früheren Bergmann-Borsig-Geländes in Pankow, teilte die Senatskulturverwaltung am Freitag mit.

Für das Engagement auf dem früheren Borsig-Gelände wird die Band Rammstein geehrt, die Auszeichnung werde stellvertretend vom Rammstein-Manager Stefan Mehnert entgegengenommen, hieß es. Für sein langjähriges Engagement zugunsten des Hansaviertels als Kernstück der Internationalen Bauausstellung 1957 wird der Bürgerverein Hansaviertel ausgezeichnet. Für die Sanierung und Umnutzung des Stadtbades Prenzlauer Berg werden Barbara und Hans-Dieter Jaeschke geehrt. Die drei Preisträger hätten Einzigartiges für die Berliner Denkmalpflege vollbracht, betonte Kultursenator Klaus Lederer (Linkspartei).

Der Berliner Denkmalpreis wird seit dem 750. Stadtjubiläum 1987 jährlich vom Senat verliehen. Er ist nach dem in Neuruppin geborenen Architekten und Schinkel-Schüler Ferdinand von Quast (1807 - 1877) benannt. epd/nd