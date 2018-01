Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Seggau. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechten FPÖ hat seine umstrittenen Aussagen zur Unterbringung von Asylbewerbern relativiert. Quartiere für Flüchtlinge in leer stehenden Kasernen seien derzeit kein Thema, sagte der FPÖ-Chef am Freitag nach der Regierungsklausur im steirischen Schloss Seggau. »Es sind keine Massenquartiere geplant«, so der 48-Jährige. Die neue Rechtsregierung aus ÖVP und FPÖ verfolge vielmehr das Ziel, »illegale Migration« zur Gänze zu stoppen.

Strache hatte Donnerstagabend in einem Interview mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) davon gesprochen, Flüchtlinge in Wien in Kasernen unterbringen zu wollen. Auch eine Ausgangssperre für Flüchtlinge am Abend und nachts hielt er für denkbar.

Die Stadt Wien kritisierte den Vorschlag Straches. Der Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) bezeichnete die Idee als »lächerlich«. Asylbewerber seien Menschen, keine Gefangenen, sagte die sozialdemokratische Sozialstadträtin Sandra Frauenberger. dpa/nd