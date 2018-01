c/o

Foto: dpa/Jens Wolf

Update 15.40 Uhr: Über 3000 Demonstranten gedenken Oury Jalloh

Die Demonstration zum Gedenken an Oury Jalloh zieht laut Veranstaltern seit knapp einer Stunde mit 3000 Teilnehmern durch Dessau. Die Polizei hatte bei der Auftaktkundgebung von 1400 Demonstranten gesprochen. Unterdessen berichten Beobachter, dass auch Neonazis an der AfD-Gegenkundgebung teilnehmen sollen.

Update 14.20 Uhr: Beobachter sprechen von Dutzenden Rechten auf Gegenkundgebung

Während sich der Bahnhofsvorplatz laut Beobachtern mit über 1000 linken Demonstranten füllt, sammeln sich auch die Rechten auf der Gegenkundgebung zum Oury-Jalloh-Gedenken. Beobachter sprechen hier von nur einigen Dutzend bis 100 Rechten. AfD-Landeschef André Poggenburg hatte zuvor angekündigt, der »linksautonome Propagandaspuk« müsse ein Ende haben.

»Das war Mord!«

Dessau-Roßlau. Zum 13. Todestag des Asylbewerbers Oury Jalloh werden am Sonntag in Dessau-Roßlau Tausende Menschen zu einer Gedenkdemonstration erwartet. Die linken Demonstranten haben sich nach Angaben der Organisatoren aus dem ganzen Bundesgebiet angemeldet. Seit Jahren lautet das Motto der Proteste: »Oury Jalloh – Das war Mord!« Seit Dezember liegt dem Generalbundesanwalt eine entsprechende Mordanzeige gegen einen Polizisten vor.

Im Vorfeld der Proteste stellten Aktivisten bereits ein Werbeschild der besonderen Art für die Stadt Dessau an der Autobahn auf: »Oury Jalloh Stadt Dessau« steht darauf, unter dem Konterfei des verstorbenen Flüchtlings. Auf der Satireseite zu der Initiative wird angekündigt, dass zudem der Jakobsweg über Dessau verlegt werden soll.

Der LINKE-Ko-Vorsitzende Bernd Reixinger sagte auf Twitter, 13 Jahre nach Jallohs Tod sei nichts aufgeklärt und »vieles vertuscht«: »Es ist nicht zu fassen. Ich wünsche allen viel Kraft, die nicht aufgegeben haben.«

Der aus Sierra Leone stammende Asylbewerber Oury Jalloh starb am 7. Januar 2005 wenige Stunden nach seiner Inhaftierung bei einem Brand in einer Dessauer Polizeizelle gefesselt an einer Matratze. Der Fall konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Bisher lautet der Ermittlungsstand, dass Jalloh die Matratze mit einem Feuerzeug selbst angezündet haben soll. Dies wird von mehreren Brandgutachtern angezweifelt.

Beim Generalbundesanwalt liegt seit Anfang Dezember eine Anzeige wegen Mordverdacht gegen einen Polizisten vor. Die Debatte über einen mutmaßlichen Mord wurde kurz vor dem Jahrestag neu entfacht, nachdem ein Juszitmitarbeiter gegenüber der »taz« angab, den Polizisten zweimal beinahe wegen Mordes angezeigt zu haben – aber auf Druck der Vorgesetzten davon abgesehen habe.

Demnach hatte er darauf hingewiesen, das einer der Polizisten früher jahrelang bei einer Dessauer Betriebsfeuerwehr gearbeitet haben soll und damit das Fachwissen zum Einsatz von Brandbeschleunigern gehabt hätte. Dies trug er demnach im November 2013 im Polizeirevier Dessau-Roßlau vor, wurde aber weggeschickt, weil er betrunken war.

Die AfD in Sachsen-Anhalt hat für Sonntag eine »Gegenkundgebung« gegen die Diskreditierung von Justiz und Polizei angekündigt. Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg sagte im Vorfeld, der »linksautonome Propagandaspuk« um Jalloh müsse ein Ende haben. epd/nd

Oury-Jalloh-Stadt