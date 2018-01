»Dieses Völlegefühl immer nach den Feiertagen, einfach unangenehm«, klagte Herr Mosekund einem Freund sein Leid, »und dann erst noch das Übergewicht.« - »Sie sollten vielleicht dem Gedanken an Sport ein wenig nähertreten«, empfahl der Freund. »Sport?«, fragte Herr Mosekund entsetzt. »Nun«, beschwichtigte der Freund, »natürlich sollten Sie es vorsichtig angehen, ganz nach Ihren Möglichkeiten.« Sport, ganz vorsichtig, einen Versuch wäre es wohl wert, dachte Herr Mosekund und kaufte sich zum Eingewöhnen eine kleine quadratische, praktische, gute Tafel Schokolade.

