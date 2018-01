Das Museum ist ein Gebäudeensemble aus Synagoge, Gemeindehaus, Schule und Friedhof. Bislang kamen hauptsächlich externe Besucher. Die Menschen aus der Region blieben weg. Die Stadt Südliches Anhalt, zu der Gröbzig gehört, kündigte als Eigentümerin dem Betreiberverein zum Jahresende. Als Nachfolger steht der kürzlich gegründete Museumsverein Gröbziger Synagoge bereit. Er will das Museum stärker in der Region verankern. dpa/nd

Im Zwist um die künftige Ausrichtung des Museums Synagoge Gröbzig hat der zum Jahresbeginn geplante Wechsel des Trägervereins nicht funktioniert. Ursprünglich sollte der bisherige Trägerverein den Museumskomplex an einen neuen Verein übergeben. Gründe sind offensichtlich Unstimmigkeiten über die Übergabe. Wann sie nun erfolgen soll, ist derzeit unklar. Und damit aktuell auch die Finanzierung des Museums.

