Israelische Forscher haben bei Ausgrabungen eine große prähistorische Stätte gefunden. In der Nähe von Dschaldschulia nordöstlich von Tel Aviv seien Hunderte von Handäxten aus Feuerstein (Flint) geborgen worden, teilte die israelische Altertumsbehörde am Sonntag mit. Die »seltene und wichtige Stätte« sei rund eine halbe Million Jahre alt und etwa einen Hektar groß. Die Werkzeuge aus Feuerstein böten wichtige Erkenntnisse über das Leben der Frühmenschen während der Altsteinzeit. Die Stätte habe damals gute Nahrungsquellen, sauberes Wasser und Feuerstein-Vorkommnisse geboten. Die Herstellung der Handäxte - etwa handgroße Steine in Tränenform - habe Geschicklichkeit erfordert.

Die Ausgrabungsleiterin der Altertumsbehörde, Maajan Schemer, sprach von »großartigen Funden« in exzellentem Zustand. »Wir sehen hier eine große technologische Vielfalt, und die Erforschung dieser Fundstücke wird uns ein besseres Verständnis der Lebensweise und des menschlichen Verhaltens zu der Zeit ermöglichen, als der Homo Erectus (aufrecht gehender Mensch) unsere Region bevölkerte.« dpa/nd