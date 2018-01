c/o

Chemnitz. Die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie hat ihre Umsätze überdurchschnittlich gesteigert. Im Jahr 2017 legte der Umsatz der Unternehmen um rund drei Prozent auf fast 1,87 Milliarden Euro zu. Das gab der Branchenverband vti am Freitag in Chemnitz bekannt. Den Angaben zufolge wurde ein Umsatzplus von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet. 80 Prozent des Wachstums sei auf den Export zurückzuführen. Bundesweit betrug der Umsatzzuwachs nach vti-Angaben 1,7 Prozent. Die Arbeitgebervereinigung beklagte aber die nach ihrer Ansicht zu hohen Kosten durch die Umlage für Erneuerbare Energien sowie Netzentgelte. Darüber hinaus bereite der Mangel an Fachkräften und Lehrlingen den Textilproduzenten Sorgen. dpa/nd