Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Teheran. Das iranische Parlament ist am Sonntag zu einer Sondersitzung über die tagelangen regierungskritischen Proteste zusammengekommen. Laut Internetseite des Parlaments wollten die Abgeordneten unter anderem Innenminister Abdolresa Rahmani Fasli und Geheimdienstminister Mahmud Alawi zu den Ursachen der Proteste und der Reaktion der Behörden befragen. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt. Wie das Fernsehen berichtete, gab es am Sonntag in mehreren Städten Demonstrationen für die Regierung.

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat die US-Initiative im UN-Sicherheitsrat zur Lage in Iran als außenpolitischen Fehlschlag bezeichnet. Russland warf den USA in der Debatte am Freitag eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Irans vor. Der Sicherheitsrat habe sich nicht mit den Protesten in dem Land zu befassen, da diese nicht den Frieden und die Sicherheit in der Welt gefährdeten. Auch andere Mitglieder des Rates sahen dies so. Die US-Position erfuhr keine Unterstützung. AFP/nd