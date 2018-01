Rio de Janeiro. Kolumbiens Regierung strebt eine Verlängerung der Waffenruhe mit der ELN-Guerilla an. Dies erklärte Präsident Juan Manuel Santos am Samstag. Die Vereinbarung über eine Feuerpause läuft am 9. Januar aus. Die ELN ist die letzte noch aktive Guerillagruppe in Kolumbien. Am Montag gehen die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und ELN in die nächste Runde.