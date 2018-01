San Pedro Sula. In Honduras sind am Samstag Zehntausende Menschen aus Protest gegen die Wiederwahl des konservativen Präsidenten Juan Orlando Hernández auf die Straße gegangen. Anhänger der linksgerichteten Oppositionsallianz gegen die Diktatur zogen durch die Straßen der zweitgrößten Stadt San Pedro Sula und forderten, dass der Oppositionskandidat Salvador Nasralla zum Sieger der Wahl vom 26. No-vember erklärt werde. Die Wahlbehörden hatten Amtsinhaber Hernández laut offiziellem Ergebnis mit 42,95 Prozent zu 41,42 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. AFP/nd

Reformfraktion in Irans Parlament will Aufklärung über Demonstranten

