Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale wurde im vergangenen Jahr von rund 60 000 Menschen besucht. Im Jahr 2016 waren es 66 000. »Weil immer wieder Sonderschauen gezeigt werden, sind es langfristig, über zehn Jahre gerechnet, durchschnittlich etwa 100 000 Menschen pro Jahr«, teilte Meller mit. dpa/nd

Landesarchäologe Harald Meller schaut aber nicht nur zurück, sondern er kündigt für das neue Jahr auch eine Erweiterung im Landesmuseum an: »Für 2018 ist die Eröffnung des nächsten Abschnitts der Dauerausstellung «Germanen und Völkerwanderungszeit von 200 bis 500» geplant«, sagte er. Außerdem werde die im Block geborgene Grabkammer des frühbronzezeitlichen Grabhügels »Bornhöck« untersucht. Weitere Grabungen im Umfeld der Kreisgrabenanlagen von Pömmelte und Schönebeck (Salzlandkreis) sollen Erkenntnisse über Siedlungen bringen.

Mit einer seltenen »Zeitkapsel« von 1897 tauchte bei Sanierungsarbeiten ein Stück Regionalgeschichte aus Weißenfels auf. In dem verlöteten Kasten aus Zinkblech befand sich eine Ausgabe der »Weißenfelser Zeitung« als auch der »Mitteldeutschen Zeitung« vom März 1897, dazu ein Adress- und Geschäftshandbuch der Stadt Weißenfels, ein Magistratsbericht aus dem Jahr 1895/96 und der Etat der Stadt für das Jahr 1896/97.

Gegraben wurde auch am rund 3800 Jahre alten Fürstengrab »Bornhöck« bei Dieskau (Saalekreis). Der kegelförmige Hügel hatte einst eine Höhe von 13 Metern und einen Durchmesser von 65 Metern. »Für die Bronzezeit ist es der größte Grabhügel Mitteleuropas«, sagte Meller. »Vermutlich lagen hier mehrere Gräber übereinander mit schätzungsweise drei bis fünf bestatteten Generationen.«

Halle. Im Jahr 2017 haben Archäologen in Sachsen-Anhalt eine Reihe spannender Funde gemacht bei insgesamt 521 Grabungsprojekten. »Die Zahl schwankt aufgrund der Bauvorhaben. 2016 waren es 600«, sagte Landesarchäologe Harald Meller. »Das Land bietet jungen Archäologen günstige Arbeitsbedingungen. Als freie Archäologen für Projekte engagieren wir jährlich 50 bis 60 Experten. Es ist wie überall: Wer sich bewährt, kann auf längere Sicht mit einer Festanstellung rechnen.«

Ausgrabungen in Harsleben

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

In dieser Woche zeigt das ZDF die zweite Staffel der Serie »Tannbach - Schicksal eines Dorfes«

Das Jahr 2017 brachte den Archäologen in Sachsen-Anhalt spektakuläre Funde

Die Gruppenausstellung »Evidentiary Realism« in der Galerie Nome wirkt wie ein wahres Gruselkabinett

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!