Naumburg. Die Naumburger Straßenbahn hat für 2017 einen Beförderungsrekord verbucht. Mit 152 000 Fahrgästen nutzten so viele Menschen die Bahn wie noch nie zuvor in der Stadt in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich zu 2016 war das eine Steigerung um 13 Prozent, teilte die Naumburger Straßenbahngesellschaft mit. Die Strecke war erst im Dezember um 440 Meter auf 2,8 Kilometer verlängert worden. Eine Ursache für steigende Fahrgastzahlen sehen die Betreiber in der guten Anbindung Naumburgs an den Regionalzugverkehr mit guten Anschlüssen von und nach Leipzig, Halle, Weimar, Erfurt und Jena. dpa/nd