Bei den Grünen haben die Realos an Macht gewonnen. Bald könnten sie auch den Parteivorsitz unter sich aufteilen

Berlin. Grünen-Chef Cem Özdemir hat überraschend seinen Verzicht auf die Kandidatur für den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Bundestag erklärt. Er will sich mangels Erfolgsaussichten keine Kampfkandidatur mit dem amtierenden Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter liefern. »Ich habe erkennbar keine Mehrheit. Das muss ich akzeptieren«, sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Özdemirs Amtszeit läuft noch bis Ende Januar. Er hat angekündigt, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. »Ich verheimliche keineswegs, dass ich gerne Fraktionsvorsitzender geworden wäre«, räumte Özdemir ein. Hofreiter führt die Fraktion zusammen mit Katrin Göring-Eckardt seit 2013. dpa/nd

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Reformfraktion in Irans Parlament will Aufklärung über Demonstranten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!