Saarbrücken: Das Saarland will seinen Spitzenplatz als Bundesland mit dem höchsten Anteil an ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen ausbauen und vermutlich noch in diesem Jahr weitere Fördermittel für die Umstellung zur Verfügung stellen. Das sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit laufe eine Befragung unter den 1400 Landwirten, um zu erfahren, welche Flächen sie mit welchen Produkten auf Ökobetrieb umstellen wollen. »Wenn wir dann wissen, welchen finanziellen Spielraum es gibt, können wir den Deckel wieder anheben«, sagte Jost bei einem Besuch auf dem Biolandhof Gerlfangen an. 2015 habe seine Entscheidung, keine neuen Anträge zur Umstellung zuzulassen, für »etwas Unmut« gesorgt, räumte er ein. Tatsache sei jedoch, dass schon 2015 das ursprünglich für 2024 anvisierte Ziel erreicht worden sei, den Anteil beim biologischen Landbau, der bundesweit etwa sieben Prozent betrage, im Saarland von 10 auf 16 Prozent zu erhöhen. dpa/nd