Halle. In Sachsen-Anhalt haben bei den großen Blutspendediensten im vergangenen Jahr mehr als 110 000 Menschen Blut gespendet. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Land waren es rund 96 500 Spender - fast so viele wie 2016. Davon waren knapp 30 Prozent unter 40 Jahre alt. Es waren 0,7 Prozent mehr junge Blutspender als im Vorjahr. Auch die Zahl der Erstspender stieg leicht von 2016 zu 2017 an. dpa/nd