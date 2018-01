Amman. Mehrere arabische Staaten wollen sich um die internationale Anerkennung von Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates bemühen. Dies sagte der jordanische Außenminister Aiman Safadi am Samstag in Amman auf einer Pressekonferenz mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit. Außer Safadi und Abul Gheit hatten an den Beratungen in Amman auch die Außenminister von Ägypten, Saudi-Arabien, Marokko und der Vereinigten Arabischen Emirate teilgenommen. AFP/nd