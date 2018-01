Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Carsharing - das kurzzeitige Ausleihen, die gemeinschaftliche Nutzung von Autos (eigentlich das Teilen) - ist im Land Brandenburg bisher nur wenig verbreitet. Nach Auskunft des Bundesverbands Carsharing in Berlin gibt es Carsharing-Anbieter derzeit erst in drei brandenburgischen Städten - lediglich in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Schwedt sind Anbieter aktiv. Einem Verbandssprecher zufolge sind für die Serviceanbieter eher Ballungsräume ab 500 000 Einwohnern interessant. Dass private Carsharing-Initiativen in Brandenburg Erfolg haben können, beweist das Projekt »Stadtteilauto« in Potsdam. Es wurde 2013 ins Leben gerufen und wird inzwischen bereits von mehr als 400 Haushalten in der Landeshauptstadt genutzt. dpa/nd