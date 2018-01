Linkspartei-Chefin fordert Bundesregierung auf »ihre Kumpanei mit Gewaltregimen« wie Saudi-Arabien zu beenden / Führung in Teheran ruft Anhänger zur Unterstützung auf

Erneut regierungstreue Kundgebungen in mehreren Städten / Revolutionsgarden erklären erneut Ende des »Aufruhrs«

Wissenschaftsminister Mansur Gholami erklärte, dass ein Viertel der festgenommenen Studenten bereits freigelassen worden sei. Aber auch er nannte keine detaillierten Zahlen. Das Ministerium versuche, die Freilassung aller Studenten zu ermöglichen, sagte Gholami dem Nachrichtenportal Etemaadonline am Samstag. dpa/nd

Es gibt immer noch keine offiziellen Angaben zur Anzahl der Personen, die seit vergangener Woche an Protesten gegen das Regierungssystem teilgenommen hatten und festgenommen worden waren. Die Rede ist von 1000 bis 1800 landesweit, unter ihnen fast 100 Studenten.

Teheran. Auf Verlangen der Reformfraktion im iranischen Parlament soll eine Sonderkommission das Schicksal der Demonstranten aufklären, die bei den jüngsten Protesten inhaftiert wurden. Dabei gehe es insbesondere um die festgenommenen Studenten, sagte ein Sprecher der Teheraner Universität laut der Nachrichtenagentur Isna am Sonnabend.

Reformfraktion in Irans Parlament will Aufklärung über Demonstranten

