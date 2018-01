c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/Swen Pfoertner

Außenminister Gabriel versteht sich perfekt auf diplomatische Rabulistik. Wie sonst ist zu erklären, dass seine Aussagen häufig die konträre Botschaft von dem enthalten, was er wörtlich gesagt hat. Gabriel beteuert, er habe keinesfalls die Wiederaufnahme von Rüstungsexporten in die Türkei von einer Lösung des Falls Yücel abhängig gemacht. Die zufriedene Miene des neben ihm stehenden Amtskollegen Cavusoglu ließ verschiedene Interpretationen offen.

In diesem Falle hatte sogar Gabriel selbst zuvor in einem Interview diesen Schluss nahegelegt. Die Bundesregierung, so der Außenamtschef, habe zuletzt eine große Zahl von Rüstungsexporten nicht genehmigt. »Dabei wird es auch bleiben, solange der Fall Yücel nicht gelöst ist.«

Ankara dürfte nun wissen, woran es ist. Nach dem Goslar-Treffen dürfte der Türkei klar sein, dass sich die faktische Geiselnahme türkischstämmiger Bürger mit deutschem Pass für Präsident Erdogan als erfolgreicher Coup erweist. Justiziables hin oder her. Berlin ist umgefallen.

Sollte das Auswärtige Amt alles unternehmen, um seiner Meinung nach willkürlich eingekerkerte Staatsbürger freizubekommen? Auf jeden Fall. Aber dass gleich alle heiligen Schwüre der Rüstungsexport-Kontrolle, nicht zuletzt von Gabriel selbst, so mal eben zu entbehrlichem Geschwätz erklärt und über Bord gekippt werden - da darf sich Ankara als klarer Punktsieger im Geiselpoker fühlen.