Mit einem Festakt wurde am gestrigen Montag im Hamburger Rathaus das Europäische Kulturerbejahr 2018 in Deutschland eröffnet. Das Kulturerbejahr ist eine Initiative der Europäischen Kommission und erinnert an das gemeinsame kulturelle Erbe Europas. Gleichzeitig sollen den aktuellen europaskeptischen Tendenzen ein Zeichen für den friedenstiftenden Austausch entgegengesetzt werden. Ziel ist es, besonders Kinder und Jugendliche durch die Auseinandersetzung mit gemeinsamen europäischen Wurzeln für ein geeintes Europa und dessen kulturelle Schätze zu sensibilisieren.

Deutschland gehört zu den Initiatoren des Europäischen Kulturerbejahres. Das Programm zum Themenjahr in Deutschland koordiniert das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz im Auftrag von Bund, Ländern und Kommunen. Aus dem Etat der Kulturstaatsministerin werden bundesweit 38 Projekte und Initiativen mit insgesamt 7,2 Millionen Euro unterstützt. dpa