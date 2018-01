c/o

Die norwegische Schriftstellerin und Feministin Bjørg Vik starb im Alter von 82 Jahren am Sonntagabend. Sie veröffentlichte vor allem Erzählungen, aber auch Romane und Theaterstücke. Dreimal war sie für den renommierten Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert.

Viks Bücher wurden in fast 30 Sprachen, darunter auch ins Deutsche übersetzt. Bekannt wurde sie hierzulande unter anderem mit dem Schauspiel »Fünf Frauen«, das später auch am Broadway zu sehen war. Es gilt als das wichtigste feministische Stück der 1970er Jahre in Norwegen. 1973 war sie Mitgründerin der Frauenzeitschrift »Sirene«. dpa