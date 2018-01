Thüringen: Rot-Rot-Grün will für Zusammenschlüsse 200 Euro pro Einwohner zahlen

Zimmermann nannte es »beschämend« für eines der reichsten Länder der Erde, dass so viele Kinder von finanziellen Problemen betroffen seien. »Statt unbeschwert aufwachsen zu können, lernen sie Entbehrungen kennen«, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

Den höchsten Wert gab es in dieser Zeitspanne im Jahr 2010 mit rund zwei Millionen. Das zeigen Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat über Betroffene mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Der Anteil stieg von zwölf Prozent aller Unter-16-Jährigen 2006 auf 17,2 im Jahr 2010. 2017 lag er bei 14,9 Prozent. Im Durchschnitt der EU waren es 20,5 Prozent.

Berlin. Die LINKE im Bundestag hat Union und SPD aufgefordert, im Fall einer neuen Großen Koalition gegen Kinderarmut in Deutschland vorzugehen. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann wies darauf hin, dass die Zahl der armutsgefährdeten Kinder im Land in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei. Waren 2006 noch rund 1,5 Millionen Kinder unter 16 Jahren betroffen, waren es zehn Jahre später 1,8 Millionen. 2015 waren es 1,7 Millionen.

