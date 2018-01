Der größte Industriezweig in Deutschland produziert drei von vier Maschinen für den Export

Viele Firmen wollen selbstfahrende Elektroautos zu einem erschwinglichen Preis anbieten und so dem US-Unternehmen Tesla Konkurrenz machen. Tesla hat sein Produktionsziel für sein Model 3, mit dem der Massenmarkt erobert werden soll, mehrfach verschieben müssen. AFP/nd

Die Reichweite soll 500 Kilometer betragen, die Ladezeit der Batterie 15 bis 30 Minuten. Byton will das Auto ab 2019 in China verkaufen, ab 2020 weltweit. Zunächst soll es Autopilot-Funktionen haben, ab 2020 dann fast autonom fahren können.

Das »Auto der Zukunft« wird per Gesichtserkennung zu öffnen sein. Steuern lasse es sich unter anderem mit dem digitalen Assistenzsystem Alexa von Amazon, mit Gesten und Berührungen. Die Funktionen sollen sich per künstlicher Intelligenz ständig fortentwickeln. Das Auto »wird besser, je besser es dich kennt«, sagte Byton-Präsident Daniel Kirchert.

Las Vegas. Das »fortschrittlichste Auto auf dem Markt« soll ab 2019 aus China kommen: Das Start-up Byton stellte auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas einen Prototyp seines Elektroautos vor, das weltweit für umgerechnet 37 000 Euro erhältlich sein soll. Das »Auto der Zukunft« sei eher ein Computer auf Rädern, ausgestattet mit einem Panoramabildschirm zur Steuerung des Wagens ebenso wie zur Unterhaltung der Insassen.

