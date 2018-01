Die Zehn-Millionen-Stadt verdankt Russland ihre Entwicklung. 1896 vereinbarte das Zarenreich mit China den Bau einer Eisenbahnstrecke von Wladiwostok über Harbin in die Hafenstadt Dalian. Mit den russischen Arbeitern wuchs Harbin zu einer Industrie- und Handelsstadt heran. Noch heute zeugen die orthodoxe Kirche St. Sophia und eine Synagoge von der russischen und jüdischen Vergangenheit. dpa/nd Foto: AFP/Greg Baker

Die eisigen Skulpturen sicherten Harbin bereits mehrere Einträge in das Guiness-Buch der Rekorde - unter anderem für die Kopie der Großen Mauer, die mit 958 Metern die größte Eiskonstruktion der Welt darstellte.

Harbin. Das größte Schnee- und Eisfestival der Welt in der nordostchinesischen Stadt Harbin hat am ersten Wochenende nach der Öffnung einen Ansturm zehntausender Besucher erlebt. Für die jährliche Winterattraktion sind aus geschätzt einer Million Kubikmeter Eis und Schnee wochenlang Skulpturen, Paläste, Bauten, Tierfiguren und Fabelwesen errichtet worden, die mit bunten Lichtern von innen beleuchtet werden. Schon im 34. Jahr richtet die Hauptstadt der Provinz Heilongjiang das Eisfest aus. Bei Temperaturen um minus 20 Grad kommen jedes Jahr rund eine Million Besucher.

