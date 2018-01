Lauchhammer. Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) erhielt am Sonntag keiner der fünf Einzelbewerber die erforderliche absolute Mehrheit. Entscheiden muss deshalb nun am 21. Januar die Stichwahl zwischen Bürgermeister Roland Pohlenz (parteilos), der 47,9 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten hatte, und dem Zweitplatzierten Mirko Buhr (parteilos), der am Sonntag auf 33,8 Prozent gekommen war. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent. nd