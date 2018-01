Foto: mauritius/Lilly

Seit der Bundestagswahl hat die Diskussion an Fahrt aufgenommen, welche Milieus, sozialen Gruppen oder Klassen die LINKE anspricht und ansprechen kann. Bereits bei verschiedenen Landtagswahlen gab es einen Trend, der sich in der Bundestagswahl bestätigt hat: Die LINKE gewinnt neue Wähler*innen unter jungen, häufig akademisch Gebildeten in den Großstädten und urbanen Zentren. Der Stimmenzuwachs bei der Bundestagswahl 2017 wäre ohne diese Entwicklung nicht möglich gewesen.

Gleichzeitig sind die Stimmenanteile der LINKEN unter Erwerbslosen und jenen, die sich in Umfragen selbst als Arbeiter bezeichnen, zurückgegangen. Die AfD wiederum konnte bei diesen Gruppen dazugewinnen, in einigen Bundesländern ist sie hier stärkste oder zweitstärkste Partei. Auch bei Gewerkschaftsmitgliedern liegt die AfD überdurchschnittlich. Manche schließen daraus, die LINKE habe »die Arbeiterklasse verloren«. Zustimmend oder ablehnend wird davon gesprochen, ...