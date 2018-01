c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Wer am Flughafen schläft, könnte auch ein wartender Fluggast sein (o.). Pfandflaschen gibt es reichlich in den Abfallkörben des Airports. Fotos: epd/Heike Lyding

Es mieft ein wenig im Zimmer von Chris. Nach Rauch und altem Schweiß. Sein Zimmer im Übergangswohnhaus der Diakonie im Frankfurter Bahnhofsviertel ist bescheiden eingerichtet. Bett, Tisch, Schrank - mehr braucht der gebürtige Bayer mit polnischen Wurzeln nicht. »Tschuldigung, ist nicht aufgeräumt«, sagt Chris und lächelt etwas verschämt in die Richtung von Kristina Wessel.

Die Sozialarbeiterin hat den ehemaligen Obdachlosen weggeholt vom Flughafen und ihm das Zimmer im Übernachtungshaus der Diakonie besorgt. Derzeit seien rund 200 wohnungslose Menschen am Airport anzutreffen, berichtet Wessel, die seit gut einem Jahr im Rahmen eines Diakonie-Projekts am Flughafen Frankfurt arbeitet. Viele von ihnen seien tagsüber in der Stadt unterwegs und kämen abends zum Schlafen dorthin. 60 Wohnungslose lebten sogar dauerhaft auf dem Gelände.

Am Flughafen fühlen sich die Obdachlosen sicherer als auf der Straße, können in der Menschenmenge untertauchen. Sogar Wessel kann die Wohnungslosen manchmal nicht von den Fluggästen unterscheiden. »Wenn da jemand auf einer Bank liegt und schläft, könnte das auch ein Fluggast sein, dessen Flieger Verspätung hatte.«

Der 47-jährige Chris hat über drei Jahre im Flughafen gelebt. Tag und Nacht. Heute wirkt er zufrieden und fröhlich. Wenn er an sein früheres Leben zurückdenkt, ändert sich sein Gesichtsausdruck jedoch schlagartig. Seine freundlichen grünen Augen füllen sich mit Tränen. »Tschuldigung«, sagt er leise und erzählt, wie ihn vor einigen Jahren seine Frau wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Er habe damals in der Produktion gearbeitet und gut verdient. Nach der Trennung ging es bergab. Er zahlte seine Miete nicht mehr, flog aus der Wohnung, verlor seinen Führerschein, trank Alkohol.

Am Flughafen hat Chris bis zu zehn Euro pro Tag verdient - hauptsächlich durch das Sammeln von Pfandflaschen, wie die anderen Wohnungslosen auch. Außerdem gebe es keine großzügigeren Menschen als Fluggäste in Urlaubslaune, sagt Wessel. Dass Fluggäste beleidigend oder aggressiv auf die Wohnungslosen reagiert hätten, ist der jungen Sozialarbeiterin nicht bekannt. Viele seien einfach verwundert. Sie wüssten nicht, dass Obdachlose am Flughafen leben.

Nach einem Jahr hatte Chris sogar ein Stück Privatsphäre im Flughafen. Er suchte sich eine einsame Ecke, um dort auf einer Bank zu schlafen. »Das war zwar nicht so schön wie hier«, erzählt Chris und klopft lachend auf sein Bett, »aber immerhin.«

Die vergleichsweise gute Situation am Flughafen ist für die Sozialarbeiterin Wessel durchaus ein Pro-blem. Es sei schwer, die Menschen zu motivieren, den Flughafen zu verlassen. Zunächst begleitet sie ihre Klienten zu Ämtern, Beratungsstellen oder zum Arzt. Außerdem informiert die Sozialarbeiterin über die Angebote der Diakonie und anderer Träger der Wohnungslosenhilfe. Dazu gehören unter anderem Tagestreffs, Notübernachtungen und Übergangswohnheime. »Anreize hier am Flughafen wären kontraproduktiv«, erklärt sie.

Bei Chris hat alles geklappt. Er habe sich schnell helfen lassen und habe gut mitgearbeitet. »Sein Fall ist eine Erfolgsgeschichte«, sagt Wessel und nickt Chris zu. Aber nicht jeder lässt sich so schnell darauf ein. Hinzu kommt, dass die Sozialarbeiterin gar nicht die Zeit hat, mit allen zu reden. Sie brauche mindestens noch eine zweite, feste Sozialarbeiterin an ihrer Seite, sagt sie.

Chris ist dankbar, dass Kristina Wessel ihn vom Flughafen geholt hat. Ohne sie hätte er den Absprung nicht geschafft, erzählt er unter Tränen. »Ich hab immer gesagt: Morgen, morgen. Morgen gehe ich hier weg.« Aus dem »Morgen« wurden Jahre. Jetzt hat er nicht nur ein Zimmer im Übergangswohnheim, sondern auch einen Job in Aussicht: als Küchenhilfe in einem Restaurant in Offenbach. Wenn er den Job bekommt, möchte er sich dort auch eine Wohnung suchen. epd/nd