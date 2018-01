Peking. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zum Auftakt seines China-Besuchs vor einer neuen »Hegemonie« der Volksrepublik gewarnt. Er sagte am Montag in Xian, das milliardenschwere Infrastrukturprojekt einer »Neuen Seidenstraße« von China nach Europa dürfe die Transitländer nicht »zu Vasallen« machen. Macron setzt auf eine neue strategische Partnerschaft mit Peking, vor allem beim Klimaschutz und beim Kampf gegen den Terrorismus. AFP/nd

Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen / Politiker vermuten Anschlag von Erdogan-Unterstützern

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!