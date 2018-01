Die seit 65 Jahren erste offizielle Griechenlandreise eines türkischen Staatspräsidenten findet am Donnerstag und Freitag statt

Nikosia. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der Türkischen Republik Nordzypern ist die regierende Nationale Einheitspartei von Ministerpräsident Hüyesin Özgürgün stärkste Kraft geworden. Sie erhielt laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag 36 Prozent der Stimmen (21 Sitze), braucht aber einen Koalitionspartner. Zweitstärkste Kraft wurde die linke Republikanische Türkische Partei (CTP) mit zwölf Sitzen, während der bisherige Koalitionspartner, die Demokratische Partei, nur auf drei Sitze kam. Die Wahl fand sechs Monate nach gescheiterten Verhandlungen zur Wiedervereinigung der geteilten Insel statt. AFP/nd

Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen / Politiker vermuten Anschlag von Erdogan-Unterstützern

