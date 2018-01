c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Rostock. Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH) hat im vergangenen Jahr sein Umschlagergebnis stabilisieren können. Mit rund 1,17 Millionen Tonnen konnten zum fünften Mal in Folge über eine Million Tonnen Güter umgeschlagen werden, wie der Hafen am Montag mitteilte. Beim wichtigen Holzumschlag habe der RFH nach zwei Jahren mit einem marktbedingten Rückgang wieder deutlich zulegen können. Mit rund 684 000 Tonnen Rundholz wurde ein Plus von rund 100 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr registriert. Gleichzeitig sank der Umschlag bei Massengütern um eine vergleichbare Menge auf 427 000 Tonnen. Wie ein Sprecher sagte, ist dies auf normale Marktschwankungen zurückzuführen. Insgesamt werden 2018 im Hafen laut Geschäftsführer Steffen Knispel mehr als 6,5 Millionen Euro investiert. Das Baugeschehen konzentriere sich im nördlichen Hafengelände auf die Fertigstellung einer 10 000 Quadratmeter großen Schüttgut-Fläche. Auf dem Areal werde auch eine 3000 Quadratmeter große Halle zur Zwischenlagerung von Düngemitteln errichtet. dpa/nd