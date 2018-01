Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Köln. Die Ermittlungen der Justiz gegen eine bundesweit agierende sogenannte Schlüsseldienstmafia weiten sich einem Bericht zufolge aus. Die zuständige Staatsanwaltschaft im nordrhein-westfälischen Kleve werte inzwischen mehr als tausend Fälle aus, in denen Schlüsseldienste Noteinsätze mit bis zu 1500 Euro überteuert abgerechnet haben sollen, berichtete der »Kölner Stadt-Anzeiger« am Montag unter Berufung auf Justizkreise. Selbst die Kreispolizeibehörde in Wesel soll demnach bei Türöffnungen abgezockt worden sein. Die Strafverfolger werfen zwei verhafteten Geschäftsleuten aus dem niederrheinischen Geldern bandenmäßigen Betrug und Wucher im Umfang von mindestens einer halben Million Euro sowie Sozialversicherungs- und Steuerbetrug in zweistelliger Millionenhöhe vor. Die Männer sollen den bundesweiten Schwindel über ein Firmengeflecht mit knapp 300 Monteuren gesteuert haben. dpa/nd