Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Nach monatelangen Debatten um angeblich gravierende Missstände an der Polizeiakademie soll ein unabhängiger Experte die Lage untersuchen. Darauf verständigten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen und die CDU am Montag im Innenausschuss. Der externe Beauftragte soll unter anderem die personelle Ausstattung untersuchen. Es gehe auch um die Frage, ob den Polizeischülern ausreichende Kompetenzen etwa in der deutschen Sprache, politischer Bildung, Staats- und Verfassungsrecht vermittelt würden und ob sie hinreichend für Islamismus, Antisemitismus oder Rechtsextremismus sensibilisiert seien. 2017 hatten anonyme Vorwürfe Schlagzeilen gemacht, wonach Polizeischüler mit ausländischen Wurzeln durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt aufgefallen seien. Die Polizeiführung verneinte ein generelles Problem an der Einrichtung mit aktuell rund 1200 Schülern, räumte aber Einzelfälle ein. dpa/nd