Berlin. Die Ko-Vorsitzende der Grünen, Simone Peter, will beim Parteitag Ende Januar in Hannover nicht wieder antreten. Das verkündete sie am Montag. Stattdessen kündigte die niedersächsische Fraktionschefin Anja Piel ihre Kandidatur für den Vorsitz an. Weitere Bewerber sind der Kieler Umweltminister Robert Habeck sowie die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock. Parteichef Cem Özdemir hatte bereits vor Monaten seinen Verzicht erklärt.

Mit der Kandidatur Piels verbindet der linke Parteiflügel die Hoffnung, eine Doppelspitze aus Baerbock und Habeck zu verhindern, die beide Realos sind. Peter vermied bei einer Pressekonferenz am Rande der Vorstandsklausur am Montag aber ausdrücklich eine Empfehlung für Piel. Mit den drei Kandidaten für die beiden Vorstandsposten gebe es jetzt ein breites Angebot, sagte sie lediglich. »Ich gehe ohne Groll«, fügte Peter hinzu. Derweil rief Piel die Grünen dazu auf, soziale Themen stärker in den Vordergrund zu stellen. AFP/nd Seite 5