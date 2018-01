Der Brexit macht es noch komplizierter: Die Mehrheit der Nordiren will in der EU bleiben. Foto: picture alliance/Brian Lawless

Ein ganzes Jahr ohne Regierung: Nordirland, Provinz des Vereinigten Königreiches. Kein Weltrekord: Belgien hat es auf mehr als anderthalb Jahre gebracht, ohne dass der Himmel eingestürzt ist. Aber in Belfast hat dieser Zustand das Zeug zur unendlichen Geschichte. Zumal Theresa Mays Regierung mit Brexit-Verhandlungen zu tun hat und die Nordiren im eigenen Saft schmoren lässt.

Die Iren haben viel Sinn für die eigene Geschichte. Ein gesprayter Slogan »Erinnert euch an 1690!« weist zum Beispiel auf den Triumph des protestantischen Königs William III., also auf die Herrschaft des evangelischen Volksteils. Die katholische Minderheit wurde bei Arbeitsplätzen und Sozialwohnungen bis weit in die 1960er Jahre diskriminiert. Dann kam ein Kampf der Unterdrückten um Gleichberechtigung, die seit 1998 zu Regierungen mit Vertretern beider Konfessionen geführt hat. Dazwischen lagen freilich die »Troubles«, in denen 3600 Nordiren ihr Leben durch Ge...