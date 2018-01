Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt wollen mehrere Agrarverbände bei der Diskussion über ein neues Leitbild für die Landwirtschaft nicht länger mitmachen. In einem Brief an Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) erklärten 13 Verbände am Dienstag, sie lehnten den Entwurf des Ministeriums »in Gänze ab.« Das Papier enthalte zahlreiche strittige Punkte, sagte der Präsident des Bauernverbands, Olaf Feuerborn. Es handele sich um ein Arbeitsprogramm der grünen Ministerin, das für die Landwirte im Land nicht tragbar sei. »Von Träumereien können wir nicht leben.« Der Bauernpräsident kritisierte, für viele Probleme werde einseitig die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. dpa/nd