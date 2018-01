Erfurt. Seit 2002 können Schwangere in Thüringen ohne Angabe ihrer Personalien entbinden: 2017 haben sich Frauen zweimal für dieses Angebot entschieden. Das geht aus Zahlen hervor, die dem Sozialministerium vorliegen. Damit ist die Gesamtzahl anonymer Entbindungen im Land auf 69 gestiegen. Pro Jahr gebe es inzwischen etwa eine bis fünf vertrauliche Geburten, sagte eine Sprecherin der Stiftung »HandinHand«, die die Kosten für solche Entbindungen trägt. dpa/nd

