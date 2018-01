c/o

Berlin. Die Sparkassen wollen ein flächendeckendes Filialnetz in Deutschland erhalten. »Da sind wir mit den kommunalen Spitzenverbänden einer Meinung«, sagte der Sprecher des Sparkassenverbandes, Stefan Marotzke, der »Passauer Neuen Presse« (Dienstag). Geänderte Kundenbedürfnisse hätten jedoch zur Folge, dass kleine Filialen nicht an jedem Standort erhalten werden könnten. Der Sprecher reagierte auf Kritik des Deutschen Landkreistages. Sollte der Trend zu Filialschließungen vor allem in dünner besiedelten Regionen anhalten, drohe die Verankerung der Institute im ländlichen Raum verloren zu gehen, hatte dessen Geschäftsführer Hans-Günter Henneke kritisiert. dpa/nd