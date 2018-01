Berlin. Die Verbraucherzentralen verlangen ein Ende höherer Kosten für Handyverbindungen aus dem Inland in andere EU-Staaten. Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), sagte, nach dem Wegfall der Roamingzuschläge im EU-Ausland im Juni 2017 koste es nun nicht mehr als zu Hause, etwa von Spanien nach Deutschland zu telefonieren. Bei Verbindungen mit deutscher Handykarte aus Deutschland ins EU-Ausland liege der durchschnittliche Preis aber weiter teils »um ein Vielfaches« darüber. Dies sei »eine Gelddruckmaschine« für die Anbieter, kritisierte Müller. dpa/nd

