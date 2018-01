c/o

In der Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern wird wenig Geld verdient. Von den rund 5500 Selbstständigen und Unternehmen der Branche im Land hat nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums vom Dienstag nur knapp die Hälfte (2600) einen Jahresumsatz von mehr als 17 500 Euro. Das Ministerium beruft sich dabei auf Daten des Büros für Kulturwirtschaftsforschung in Köln.

Um die Branche mit knapp 17 800 Tätigen im Nordosten voranzubringen, hat das Ministerium einen »Ideenwettbewerb Kultur- und Kreativwirtschaft« ausgelobt. Den Angaben zufolge gingen 16 Bewerbungen ein. Gesucht waren zukunftsweisende Ideen vor allem für branchenübergreifende Projekte, Produkte und Prozesse. Ausgewählte Projekte sollen jetzt mit bis zu 50 000 Euro vom Land umgesetzt werden. dpa/nd