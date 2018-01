Warschau. Der neue polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat Außenminister Witold Waszczykowski und Verteidigungsminister Antoni Macierewicz entlassen. Auch die Minister für Umwelt, Gesundheit Digitales würden abgesetzt, hieß es in Warschau am Mittwoch. Neuer Verteidigungsminister soll Ex-Innenminister Mariusz Blaszczak werden, neuer Chefdiplomat Vize-Außenminister Jacek Czaputowicz. AFP/nd Kommentar S. 4

Kein Platz für Graffiti in Singapur und Sprayer riskieren Gefängnis oder Stockhiebe

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!