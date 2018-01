Ein Kernprojekt der »Seidenstraßen-Initiative« von Präsident Xi Jinping ist der China-Pakistan-Wirtschaftskorridor / Afghanistan soll in das Vorhaben einbezogen werden

Peshawar. Pakistan will diese Woche ungeachtet des schwelenden Streits mit Washington über islamistische Kämpfer einen radikal-islamischen Geistlichen auf freien Fuß setzen. Dem Taliban-Anhänger wird vorgeworfen, 10 000 Pakistaner im Kampf gegen internationale Truppen in Afghanistan angeführt zu haben. dpa/nd

Kein Platz für Graffiti in Singapur und Sprayer riskieren Gefängnis oder Stockhiebe

