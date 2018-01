Hanoi. Der mutmaßlich aus Berlin entführte vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh hat laut Medienberichten am Dienstag vor Gericht wirtschaftliches Fehlverhalten zugegeben. Die Anklage wirft dem Ex-Chef des staatlichen Baukonzerns PetroVietnam Construction persönliche Bereicherung vor, was er bestreitet. dpa/nd

Kein Platz für Graffiti in Singapur und Sprayer riskieren Gefängnis oder Stockhiebe

