Der Außenminister gibt mit seiner Idee einer vertieften Beziehung zur Türkei ohne EU-Beitritt dem AKP-Regime genau das, was es will, fürchtet Nelli Tügel

Brüssel. Die Europäische Union hat den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen am Donnerstag nach Brüssel eingeladen. Bei dem Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sowie seinen Amtskollegen aus Großbritannien und Frankreich soll es vor allem um das Atomabkommen mit Teheran gehen, wie die EU in einer Erklärung mitteilte. Das Gespräch findet auch vor dem Hintergrund der Protestwelle statt, die Iran seit Ende Dezember erschüttert hat. Dabei soll es 3700 Verhaftungen gegeben haben. AFP/nd

Kein Platz für Graffiti in Singapur und Sprayer riskieren Gefängnis oder Stockhiebe

